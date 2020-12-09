На Октябрьской площади в Пскове началась установка центральной новогодней елки, передает корреспондент «Псковской правды». В этом году главную новогоднюю ель ждет обновление убранства.

Ранее заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова рассказала, что в 2020 году будет преобладать сказочная тематика. Так, на елке появятся шары, звездочки и атрибутика детских сказок. Вокруг центральной елки поменяют ограждения и подсветят её со всех сторон.

Искусственная главная ёлка города была приобретена городом в 2011 году. В начале 2020 года шла речь о замене, но в итоге для неё решили закупить новое украшение. По словам главы администрации города Александра Братчикова, новая новогодняя елка обойдется муниципалитету в 5 миллионов. Пока такими деньгами город не располагает.

Каждый год на новогодние украшения в бюджете города закладывают 4 млн рублей. В 2020 эта сумма дополнилась 2 млн рублей, которые Псков получил в качестве гранта за успешное выполнение показателей в 2019 году. Эти средства пошли, в том числе, и на украшение центральной елки Пскова.

Все новогодние украшения в городе вывесят до 20 декабря. Они будут радовать псковичей целый месяц - до 20 января.