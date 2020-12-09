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Экономика / Сельское хозяйство

Псковские аграрии рассказали, что принесла региону политика импортозамещения

9 декабря 2020 года, 12:08

«По продовольственной безопасности у нас все ok!» - уверенно заявил председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов результаты продуктовых контрсанкций в нашем регионе, пишет «АиФ-Псков» в статье «Незаменимых нет? Что принесла Псковской области «эра импортозамещения».

Псковские аграрии рассказали, что принесла региону политика импортозамещения

Фото Андрея Степанова
С чиновником согласны и эксперты-аграрии, которых опросило издание: генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толкачева, глава новосокольнического колхоза «Красное знамя» Андрей Козлов, руководитель группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Последний, впрочем, отмечает, что запрет на импорт продуктов был введен по политическим мотивам, и также внезапно может быть и отменен, когда обстоятельства изменятся. И тогда отечественным сельхозпроизводителям придется тяжело.

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