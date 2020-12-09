208 школьников Псковской области приняли участие в проекте «Россия - Страна Героев»

Ученики из Псковского, Порховского, Бежаницкого, Пушкиногорского, Новоржевского, Стругокрасненского, Красногородского, Пыталовского и Островского районов, города Пскова и Великих Лук, а также дети из центров дополнительного образования «Надежда», «Патриот» и «Дом детского творчества» приняли участие в конкурсе чтецов и военной песни.

Конкурс прошел в онлайн-формате, однако это не помешало участникам креативно подойти к исполнению композиций, отметили организаторы. По их словам, конкурс призван развивать творческий потенциал молодежи, способствовать сохранению истории региона, а также внутреннему туризму.

Для участников конкурса провели мастер – классы по вокалу и ораторскому искусству. Кроме того, для детей организовали встречу с ветеранами Ветеранами Великой Отечественной войны и провели «Уроки мужества».

5 декабря были подведены итоги конкурса. Так, в номинации художественное слово победили ученица Погранично-таможенно-правового лицея Арина Худавердиева и воспитанница Стругокрасненской школы-интерната Тоня Одинцова. В номинации вокал первое место получили ученица псковского лицея № 8 Татьяна Копышева и Михаил Баринов из псковской «Надежды».

Специальный приз получила Музыкально-драматическая студия «Театр трех рам» из Стругокрасненской средней общеобразовательной школы. Красногородский Дом детского творчества стал лучшим в практиках патриотического воспитания.

Организаторы сообщили, что все участники получат дипломы, а победителей также наградят стелами и памятными подарками.

Проект «Россия - страна Героев» осуществляется за счет грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку молодежных проектов, реализуемых на территории Псковской области, при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики, Комитета по образованию Псковской области.