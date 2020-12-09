На 95% выполнен план по прививкам от гриппа в Бежаницком районе

В Псковской области продолжается вакцинация граждан от гриппа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной Комитет по здравоохранению, лидерами по вакцинации в настоящее время являются Бежаницкий (95% от плана), Псковский (83% от плана) и Палкинский (82%) районы.

В целом с начала прививочной кампании в 2020 году в Псковской области вакцинировано свыше 267 тыс человек, что составляет более 70% от запланированного числа. Из них 62,5 тыс — дети. За прошедшую неделю привито 28,5 тыс человек.

Прививочная кампания организована на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов. Для получения прививки необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет по месту жительства. Вакцинация также проводится посредством выезда мобильных комплексов в общественные места.

В сложившейся эпидемиологической ситуации приоритетным с точки зрения противовирусной безопасности является организованное прививание граждан на рабочих местах.