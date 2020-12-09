5 лет тюрьмы грозит незаконно ввезшему в Псковскую область иностранцев белорусу

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Белоруссии по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в начале декабря текущего года 47-летний житель Белоруссии организовал незаконный въезд в Россию трех иностранных граждан. После незаконного пересечения государственной границы все они были задержаны пограничниками в Невельском районе Псковской области. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Пограничное управление предупреждает, что за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию РФ предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 322.1 УК РФ.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.