5 лет тюрьмы грозит незаконно ввезшему в Псковскую область иностранцев белорусу

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Белоруссии по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Белоруссии по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Пограничное управление предупреждает, что за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию РФ предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 322.1 УК РФ.
Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.