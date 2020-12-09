За сутки в Псковской области выявили 271 ковидбольного

271 человек заболел COVID-19 за сутки 8 декабря в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число заболевших составило 15 тыс. 318.

97 человек заразились в Пскове (всего 5 тыс. 879) и 84 – в Псковском районе (всего 1 тыс. 250). 31 инфицированного выявили в Порховском районе (всего 389). 12 случаев коронавируса диагностировали в Печорском районе (всего 300), 11 – в Дновском (всего 164). По 7 заболевших обнаружили в Великих Луках (всего 3 тыс. 75) и Пустошкинском районе (всего 85). 6 ковидбольных прибавилось в Гдовском районе (всего 157). По 3 человека добавились в статистику Опочецкого (всего 384), Стругокрасненского (всего 122) и Пыталовского (всего 97) районов. 2 человека заболели в Красногородском районе (всего 91), по 1 – в Невельском (всего 504), Плюсском (всего 254), Локнянском (всего 109) и Пушкиногорском (всего 100) районах.

За сутки выполнено 1 тыс. 723 исследования на ковид. Всего в Псковской области провели 177 тыс. 512 тестов на COVID-19. «Несмотря на значительное увеличение количества выполняемых тестов, трудности с соблюдением 48-часового интервала остаются. Обращений по этому и ряду других поводов по-прежнему очень много. Персонально разбираемся с каждой ситуацией, исправляем их и наказываем виновных», – отметил глава региона.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 38 пациентов. Всего поправились 7 тыс. 489 человека. Умерло от этого заболевания – 79 человек.