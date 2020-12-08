Печерянка приняла участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Жительница Печор Елена Баженова приняла участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Выпуск с её участием вышел в эфир 8 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Елена Баженова рассказала, что по образованию она — художник-керамист, но, несмотря на это, 16 лет проработала в кондитерском цехе хлебокомбината.

На суд шефов Константина Ивлева и Рената Акзамова печерянка представила салат с маринованными грибами. «Домашние соленья. Грузди, сама собирала, солила», - отметила кулинар.

«Вы безумно талантливый кулинар, но для меня это солянка. Если бы было по отдельности, я бы вас взял», - прокомментировал Константин Ивлев. Он не взял Елену Баженову в шоу.

Ренат Агзамов был противоположного мнения. «Домашний салат, божественно, круто», - сказал он и пригласил печерянку в свою команду.

В первом туре участникам нужно было приготовить салат «Цезарь». Продегустировав блюдо печерянки, Ренат Агзамов заявил: «Я попробовал, но есть вопросы». Однако, кулинар смогла пройти дальше.

Во втором конкурсе поварам команды Рената Агзамова предстояло сделать бургер. Оценивал блюда Константин Ивлев. «Пока вы единственная из своей команды, у кого получился бургер», - констатировал шеф-повар.

На этапе слепой дегустации перед участниками, которых из 12-ти в двух командах осталось четверо, стояла задача приготовить блюда тунца. Печерянка представила тартар, но оба шефа не оценили его.

Елена Баженова работает в кулинарной мастерской «Печорские дары», несколько лет назад она была шеф-поваром кофейни «Traveler’s coffee» в Пскове.

В интервью газете «Псковская провинция» в 2015 году Елена Баженова рассказывала, что начала готовить в шесть лет, но не считала это своим призванием. «Я окончила художественную школу, по профессии - художник-керамист. Потом дети родились, девяностые дали о себе знать. Даже в прачечной работала. И меня затянуло на псковский хлебокомбинат», - вспоминала кулинар. Затем, благодаря выигранному конкурсу, она попала в кондитерский отдел и получила 6-й разряд, а уже потом ушла в ресторанный бизнес. «Каждый салат подаётся по-другому. Даже обычный сэндвич-клаб каждый повар делает по-разному. Должно быть одинаково, но у всех свой почерк. Даже в пасту сыр можно по-разному натереть и подать», - считает печерянка.