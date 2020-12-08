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Транспорт

Столбы освещения установили на участке дороги в Пушкинских Горах

8 декабря 2020 года, 20:35

Столбы освещения установили на участке дороги в Пушкинских Горах протяженностью 867 метров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональной дороге Пушкинские Горы — Пушкиногорское шоссе. В частности, подрядчик установил 32 металлические опоры, 40 светодиодных светильников, смонтировал около 1,5 тыс метра кабеля.

Кроме того, проведено устройство островков, выполнены работы по восстановлению растительного слоя на них, а также восстановлено асфальтобетонное покрытие. На проведение работ выделено порядка 5 млн рублей из бюджета области.

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