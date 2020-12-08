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Общество

У каждого муниципалитета Псковской области появится свои гербы и флаги

8 декабря 2020 года, 19:44

У каждого муниципалитета Псковской области появится свои гербы и флаги. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, разработка и утверждение официальных символов обсуждался на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов в режиме ВКС.

Михаил Ведерников напомнил, что флаг, герб и гимн Псковской области были утверждены в 2019 году. «Новая государственная символика укрепила идентичность области, стала продолжением великой истории и наследия Псковской земли», - подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, работа по разработке официальных символов уже проведена в Великолукском, Невельском, Опочецком, Псковском, Пустошкинском, Пыталовском, Гдовском районах и в Пскове. В то же время губернатор отметил, что в остальных районах и городе Великие Луки работа еще не завершена. Более того, в отдельных муниципалитетах она даже не стартовала. «Не стоит недооценивать значение символики для будущего муниципалитетов. Герб и флаг помогают жителям объединиться и ощущать себя частью особой исторической территории, гордиться историей своего района, чтить прошлое, уверенно себя чувствовать в настоящем и вместе работать над будущим муниципалитета. Это возможность для подрастающего поколения отстаивать честь флага своей земли на межрайонных соревнованиях, поднимать флаг при проведении торжественных мероприятий», - сказал губернатор.

По словам директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина, в Плюсском и Струго-Красненском районах, городе Великие Луки официальные символы  уже утверждены районными депутатами, им осталось только пройти государственную регистрацию. А муниципалитетам, которым необходимо полностью пройти процедуру по созданию своих гербов и флагов, Геральдический совет при администрации Псковской области готов оказывать помощь.

Михаил Ведерников отметил, что символы в каждом районе должны соответствовать современным требованиям геральдики, быть обоснованы исторически и получить согласование общественности.

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