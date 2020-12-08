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Общество / Здоровье

Надежда Рагозина рассказала, когда в Псковской области ждут рост заболеваемости гриппом

8 декабря 2020 года, 17:05

О том, когда в Псковской области будет прирост заболеваемости гриппом, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в эфире проекта ПАИ-live 8 декабря.

По ее словам, прирост заболеваемости гриппом ожидается в конце января – в начале февраля. В связи с этим Надежда Рагозина напомнила псковичам о необходимости вакцинации.

Надежда Рагозина рассказала, когда в Псковской области ждут рост заболеваемости гриппом

Привиться от гриппа можно до конца декабря текущего года в поликлинике по месту жительства или в выездных ФАП. «Вакцинироваться можно всем, если не болеете и не находитесь в фазе обострения хронических заболеваний», - подчеркнула она.

Зампред профильного комитета отметила, что прививка поможет избежать тяжелого течения болезни. «Грипп страшен осложнениями, нежели самим течением болезни», - сказала она и добавила, что штаммы гриппа дают осложнения на сердце, легкие и другие органы.

Кроме того, гостья эфира заметила, что избежать коронавируса вакцина не поможет. «Единственный способ побороть инфекционное заболевание, грипп, ковид или другое что-то, — это вакцинация», - считает она.

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