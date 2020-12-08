Псковский облсовпроф начинает благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник»

Несмотря на то, что в условиях пандемии коронавируса все праздничные мероприятия отменены, профсоюзные активисты помогут воспитанникам детских домов и специальных учреждений сохранить веру в новогоднее волшебство.

Организаторы приглашают всех неравнодушных псковичей и благотворительные организации принять участие в проведении акции.

В канун Нового года планируется передать детям из социальных учреждений сладкие подарки, игрушки, настольные и развивающие игры, наборы для творчества, книги.

Сбор подарков продлится с 9 декабря по 23 декабря 2020 года по адресу: г. Псков, ул. Советская, д.15. Контактное лицо – председатель молодёжного совета СОП Псковский облсовпроф Мандзибура Наталья Анатольевна, тел. 72-82-18.