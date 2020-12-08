Псковский облсовпроф начинает благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник»

Молодежный совет Псковского областного совета профсоюзов проводит благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.
Молодежный совет Псковского областного совета профсоюзов проводит благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.
Организаторы приглашают всех неравнодушных псковичей и благотворительные организации принять участие в проведении акции.
В канун Нового года планируется передать детям из социальных учреждений сладкие подарки, игрушки, настольные и развивающие игры, наборы для творчества, книги.
Сбор подарков продлится с 9 декабря по 23 декабря 2020 года по адресу: г. Псков, ул. Советская, д.15. Контактное лицо – председатель молодёжного совета СОП Псковский облсовпроф Мандзибура Наталья Анатольевна, тел. 72-82-18.