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Происшествия

Вандалы повредили новогоднюю иллюминацию на Троицком мосту в Пскове

8 декабря 2020 года, 16:23

Вандалы повредили новогоднюю иллюминацию на Троицком мосту в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на руководителя муниципальной «Специализированной службы», депутата Псковской городской Думы Сергея Федорова.

Вандалы повредили новогоднюю иллюминацию на Троицком мосту в Пскове

Фото Александра Елисеева

По его словам, 8 декабря неизвестные оборвали один из неоновых шнуров гирлянды, украшающей мост. В настоящее время обрыв устранили. Однако Сергей Федоров призвал псковичей воздержаться от вандализма. 

«Мы очень стараемся, чтобы в этом году Псков выглядел по-настоящему праздничным на Новый год и Рождество, монтируем много новых объектов. Тот же Троицкий мост мы украшаем впервые. И мы приглашаем всех псковичей оценить наш труд и зарядиться хорошим настроением во время прогулок по празднично украшенному городу. Только, пожалуйста, если у вас плохое настроение, то не нужно его портить всем остальным, занимаясь подобным вандализмом. Поймите, мы ведь стараемся не для себя, а для всех псковичей и гостей города», - обратился он к горожанам.

Напомним, гирлянды на Троицком мосту включили 4 декабря. 

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