Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Сигареты на 1 миллион рублей пытались незаконно ввезти в Псковскую область из Белоруссии

8 декабря 2020 года, 15:07

 Незаконный ввоз в Российскую Федерацию 25 тысяч пачек сигарет различных марок иностранного производства пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшие выходные пограничным нарядом в Невельском районе была остановлена для проверки «Газель» под управлением гражданина РФ 1991 года рождения, следовавшая из Белоруссии в Московскую область. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены сигареты, укрытые под грузом сантехники.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз отсутствовали. По словам водителя сигареты он планировал реализовать в одном из городов Московской области.

Рыночная стоимость выявленной партии табачной продукции составляет около 1 миллиона рублей. Табачные изделия переданы сотрудникам межрайонного отдела МВД России «Невельский» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У каждого муниципалитета Псковской области появится свои гербы и флаги
Надежда Рагозина рассказала, когда в Псковской области ждут рост заболеваемости гриппом
Вандалы повредили новогоднюю иллюминацию на Троицком мосту в Пскове
Псковский облсовпроф начинает благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник»
Более 520 пенсионеров прошли переобучение в Псковской области в текущем году
Псковский фотограф Дмитрий Марков участвует в новом YouTube-шоу
Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью»
Глава Дедовичского района заручился поддержкой в ремонте еще одного моста через реку Шелонь
Больше 400 миллионов получит Псковская область на обеспечение сбалансированности бюджета

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района