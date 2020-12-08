Сигареты на 1 миллион рублей пытались незаконно ввезти в Псковскую область из Белоруссии

Незаконный ввоз в Российскую Федерацию 25 тысяч пачек сигарет различных марок иностранного производства пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшие выходные пограничным нарядом в Невельском районе была остановлена для проверки «Газель» под управлением гражданина РФ 1991 года рождения, следовавшая из Белоруссии в Московскую область. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены сигареты, укрытые под грузом сантехники.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз отсутствовали. По словам водителя сигареты он планировал реализовать в одном из городов Московской области.

Рыночная стоимость выявленной партии табачной продукции составляет около 1 миллиона рублей. Табачные изделия переданы сотрудникам межрайонного отдела МВД России «Невельский» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.