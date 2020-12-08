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Общество

Более 520 пенсионеров прошли переобучение в Псковской области в текущем году

8 декабря 2020 года, 15:10

Более 520 пенсионеров прошли профессиональное и дополнительное профессиональное обучение в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Это количество почти вдвое превышает плановый показатель, отметили в региональном Комитете по труду и занятости.

Площадками для обучения людей в старшем возрасте стали различные общеобразовательные организации региона. Участникам предложили большое разнообразие профессий. Особой популярностью среди мужчин пользовались профессии водителей и трактористов, а женщины изучали на парикмахерское ремесло, социальную сферу и бухгалтерские программы. Средний срок обучения – 3 месяца.

Большая часть - порядка 500 человек - уже завершили образовательные программы, другие — готовятся к аттестации. Почти всем участникам удалось трудоустроиться или сохранить старую работу.

Но переобучение пенсионеров было направлено около 15 млн рублей из консолидированного бюджета. Мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Кроме того, в 2020 году стартовала программа «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Эта программа рассчитана на женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющие детей дошкольного возраста.

В текущем году на переобучение и повышение квалификации направили около 270 женщин. Это в 1,5 раза больше от планового показателя.

Почти все участницы завершили обучение. 90 женщин уже вышли на работу.

Среди молодых мам пользовались популярностью такие направления как «диджитал-технологии», «ПК цифровая экономика и интернет-предпринимательство», «ПК цифровые инструменты делопроизводство», «ПК трехмерный дизайн интерьеров», а также профессии парикмахера, мастера маникюра и социального работника. Программы реализовывались на базе ПсковГУ.

На реализацию этого направления было направлено около 9 млн рублей из консолидированного бюджета.

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