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Псковский фотограф Дмитрий Марков участвует в новом YouTube-шоу

8 декабря 2020 года, 14:14

На YouTube-канале журналиста Алексея Пивоварова «Редакция» вышло тревел-шоу о неочевидных местах России. Его ведущим стал псковский фотограф Дмитрий Марков.

Псковский фотограф Дмитрий Марков участвует в новом YouTube-шоу
Дмитрий Марков
Скриншот из видео с Марковым на YouTube-канале «Редакция»

«Сегодняшний выпуск только условно можно отнести к спецрепу, на деле — это пилотная серия, возможно, нашего нового формата, который может стать самостоятельным. Его авторы — многим из вас хорошо знакомый фотограф Дима Марков и блогер Поля из Деревки (они были героями одного из самых первых выпусков «Редакции»). Теперь ребята придумали своё тревел-шоу. Только это не тот тревел, к которому все привыкли», - говорится в описании к видео.

Участники отправились в самый северный посёлок Пермского края - Ныроб. «Часто говорят, что я фотографирую Россию, которой не существует. Сегодня мы отправимся в небольшой город и покажем, расскажем, как там живут местные», - отметил Марков. Отличительной особенностью этого места является наличие сразу нескольких колоний.

В своем выпуске Дмитрий и Поля выяснили, где в Ныробе можно отдохнуть. Ведущие побывали на местном рынке, у бывшего заключенного и сувенирной лавке колонии.

Ранее Дмитрий Марков уже участвовал в YouTube-проекте журналиста Алексея Пивоварова. В 2019 году фотограф рассказывал о месте исконной России в Instagram.

Дмитрий Марков родился в Пушкино - город который находится под Москвой. Но несколько лет назад фотограф переехал в Псков. В сентябре 2015 года Дмитрий стал одним из трёх фотографов в мире, получивших Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Также он ыпустил две книги: «#Черновик» и Cut Off. В октябре 2019 года снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», а в 2020-ом у Маркова взял интервью Юрий Дудь. В этом же году фото Дмитрия Маркова стало обложкой нового альбома проекта Sirotkin.

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