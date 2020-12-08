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Общество

Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью»

8 декабря 2020 года, 13:36

Экс-директор Псковской ГРЭС, почетный гражданин Дедовичского района Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщили «псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Награду он получил за заслуги в развитии энергетики, выдающийся вклад в социально-экономическое положение региона и активную общественную деятельность. 8 декабря в ходе рабочей поездки в Дедовичский район ему вручил ее губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Алексей Алексеевич, ваши заслуги по достоинству оценены не только на территории района, но и в Псковской области», — отметил губернатор и поблагодарил Алексея Мешкова за усилия, которые на протяжении десятилетий тот направлял на развитие региона.

«Я никогда не думал о наградах — просто работал. Не всегда все было гладко, но все сложности я успешно преодолевал», — ответил Алексей Мешков.

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