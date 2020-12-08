Экс-директор Псковской ГРЭС, почетный гражданин Дедовичского района Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщили «псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Экс-директор Псковской ГРЭС, почетный гражданин Дедовичского района Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщили «псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
«Алексей Алексеевич, ваши заслуги по достоинству оценены не только на территории района, но и в Псковской области», — отметил губернатор и поблагодарил Алексея Мешкова за усилия, которые на протяжении десятилетий тот направлял на развитие региона.
«Я никогда не думал о наградах — просто работал. Не всегда все было гладко, но все сложности я успешно преодолевал», — ответил Алексей Мешков.