Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Награду он получил за заслуги в развитии энергетики, выдающийся вклад в социально-экономическое положение региона и активную общественную деятельность. 8 декабря в ходе рабочей поездки в Дедовичский район ему вручил ее губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Алексей Алексеевич, ваши заслуги по достоинству оценены не только на территории района, но и в Псковской области», — отметил губернатор и поблагодарил Алексея Мешкова за усилия, которые на протяжении десятилетий тот направлял на развитие региона.

«Я никогда не думал о наградах — просто работал. Не всегда все было гладко, но все сложности я успешно преодолевал», — ответил Алексей Мешков.