Глава Дедовичского района заручился поддержкой в ремонте еще одного моста через реку Шелонь

Михаил Ведерников порекомендовал Афанасьеву активнее работать с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. «Конкурсы уже начали в этом году проводить. На этом тоже нужно сосредоточить внимание», - подчеркнул губернатор.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев заручился поддержкой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ремонте еще одного моста на объездной дороге через реку Шелонь, сообщает Псковское агентство информации. На эти цели муниципалитету необходимо 260 млн рублей.

В рамках рабочего визита главы региона стороны обсудили реализацию национальных проектов. Геннадий Афанасьев отметил, что в районе реализуются региональные проекты по 5 направлениям: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Здравоохранение». Объем финансирования в 2020 году составил 9,24 млн рублей.

«Деньги по программе «Формирование комфортной городской среды» мы полностью освоили, вопросов к подрядчикам нет. По дорогам деньги тоже осваиваем, до конца года осталось 4 млн», - отчитался глава района.

В 2020 году для детей-сирот уже закуплены 6 квартир, еще 2 планируется приобрести до конца года. На газификацию было выделено 8 млн рублей. В настоящее время заканчивается строительство двух водопроводов. В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 28 октября в район поступил автоклуб. На его поставку был заключен муниципальный контракт на сумму 3,25 млн рублей. Также в районе были созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Все деньги полностью освоены. Мы понимаем свою ответственность по освоению денег, которые выделяются», - заверил Геннадий Афанасьев. Отдельную благодарность он выразил за поддержку губернатора в части строительства ФОКОТов.

В заключение глава района рассказал об эпидемиологической ситуации. По его словам, рост заболевших есть, но он предсказуемый. «140 случаев зарегистрировано, 35 человек на амбулаторном лечении. Все каналы заболевания знаем. Уже сложнее стало прослеживать, но стараемся ситуацию прогнозировать», - сообщил Афанасьев и добавил, что все мероприятия по коронавирусу в Дедовичском районе активно принимаются.

Так, в районе нет массовых нарушений масочного режима. «Проводим беседы, чтобы масочный режим соблюдался, но массовых нарушений нет», - поделился глава муниципалитета. Он отметил, что местные жители стали адекватнее реагировать на необходимость соблюдения мер.