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Экономика

Больше 400 миллионов получит Псковская область на обеспечение сбалансированности бюджета

8 декабря 2020 года, 12:28

407 миллионов рублей получит Псковская область на обеспечение сбалансированности бюджета на 2020 год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее предусмотреть соответствующую помощь регионам кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.

Эти средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить населению комфортные условия для жизни.

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