Михаил Ведерников оценил ремонт моста через реку Шелонь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил работу подрядчика на мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе, сообщает Псковское агентство информации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил работу подрядчика на мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе, сообщает Псковское агентство информации.
Глава региона посетил мост на автомобильной дороге Дубровка — Дедовичи 8 декабря. Отремонтированный объект осмотрели Михаил Ведерников, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, представитель подрядчика ООО «Строительная компания «Балтийский берег», и. о. директора ГБУ Псковской области «Псковавтодор» Станислав Старомолотов и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.
«Каждую неделю хорошее событие!» - отметил Михаил Ведерников по итогу осмотра и добавил, что ремонт выполнен качественно.
Рабочее движение по мосту запустили 1 декабря. В настоящий момент рабочим остается разобрать временный мост, покрасить новый и провести благоустройство. Закончить эти работы планируется летом. По словам подрядчика, объект будет сдан с опережением графика.
Автомобильная дорога «Дубровка — Дедовичи» с мостом через реку Шелонь обеспечивает транспортную доступность района и является кратчайшим путем для выхода на сеть автомобильных дорог федерального значения. На ремонт объекта было выделено порядка 708 млн рублей. Основная часть средств направлена из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».
Кроме того, в рамках рабочей поездки Михаил Ведерников посетил деревню Дубровка. Там находится мемориал, посвящённый памяти погибших земляков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мемориал, увековечивающий имена 211 погибших в годы Великой Отечественной войны, построен по проекту эстонского архитектора Ричарда Душник-Блёстена в 1971 году. В мае 2020 года на капитальный ремонт памятника и благоустройство территории вокруг него Дедовичскому району из областного бюджета выделили 1,5 млн рублей.
Михаил Ведерников вместе с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым возложили цветы к памятнику.
Также в церемонии участвовали учащиеся Пожеревицкой средней школы и юнармейский отряд «Поиск» имени Юры Иванова. После возложения цветов представители юнармейского отряда «Поиск» рассказали губернатору, что у них есть только 10 комплектов формы. Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил главе Дедовичского района сделать заявку для покупки формы детям.
В заключение визита Михаил Ведерников проведёт рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым.