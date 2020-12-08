Михаил Ведерников оценил ремонт моста через реку Шелонь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил работу подрядчика на мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе, сообщает Псковское агентство информации.

Глава региона посетил мост на автомобильной дороге Дубровка — Дедовичи 8 декабря. Отремонтированный объект осмотрели Михаил Ведерников, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, представитель подрядчика ООО «Строительная компания «Балтийский берег», и. о. директора ГБУ Псковской области «Псковавтодор» Станислав Старомолотов и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

«Каждую неделю хорошее событие!» - отметил Михаил Ведерников по итогу осмотра и добавил, что ремонт выполнен качественно.

Рабочее движение по мосту запустили 1 декабря. В настоящий момент рабочим остается разобрать временный мост, покрасить новый и провести благоустройство. Закончить эти работы планируется летом. По словам подрядчика, объект будет сдан с опережением графика.

Автомобильная дорога «Дубровка — Дедовичи» с мостом через реку Шелонь обеспечивает транспортную доступность района и является кратчайшим путем для выхода на сеть автомобильных дорог федерального значения. На ремонт объекта было выделено порядка 708 млн рублей. Основная часть средств направлена из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».