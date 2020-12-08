Опубликован топ-10 самых значимых событий Псковской области в ноябре

На сайте Псковского агентства информации опубликован рейтинг 10 значимых событий Псковской области в ноябре.

Ежемесячно эксперты ПАИ составляют список общественно значимых событий региона. В прошлом месяце наиболее заметным инфоповодом стала встреча президента Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым. Также в топ-3 вошли бюджетное послание главы региона и его заявление, что переводить школы на дистанционное никто планирует.

Важность этих событий комиссия оценила по 10-балльной шкале. Среди экспертов были представители общественных организаций, парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, а также представители научных и образовательных кругов региона.