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Политика

Опубликован топ-10 самых значимых событий Псковской области в ноябре

8 декабря 2020 года, 11:14

На сайте Псковского агентства информации опубликован рейтинг 10 значимых событий Псковской области в ноябре.

Ежемесячно эксперты ПАИ составляют список общественно значимых событий региона. В прошлом месяце наиболее заметным инфоповодом стала встреча президента Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым. Также в топ-3 вошли бюджетное послание главы региона и его заявление, что переводить школы на дистанционное никто планирует.

Важность этих событий комиссия оценила по 10-балльной шкале. Среди экспертов были представители общественных организаций, парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, а также представители научных и образовательных кругов региона.

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