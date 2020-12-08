Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Интервью Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым вошло число главных событий региона по версии ПАИ

8 декабря 2020 года, 10:50

Интервью Юрия Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым попало в топ-10 главных событий Псковской области за ноябрь, сообщает Псковское агентство информации.

Интервью Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым вошло число главных событий региона по версии ПАИ

Скриншот из интервью с Дмитрием Марковым, youtube-канал ВДудь

Видео, опубликованное в ноябре, уже посмотрели почти 11 млн пользователей.

Рейтинг составлен по оценкам экспертов ПАИ, которые ежемесячно формируют список общественно значимых событий региона.

Первый топ «Главных событий месяца глазами экспертов» опубликован год назад.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У каждого муниципалитета Псковской области появится свои гербы и флаги
Надежда Рагозина рассказала, когда в Псковской области ждут рост заболеваемости гриппом
Вандалы повредили новогоднюю иллюминацию на Троицком мосту в Пскове
Псковский облсовпроф начинает благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник»
Более 520 пенсионеров прошли переобучение в Псковской области в текущем году
Сигареты на 1 миллион рублей пытались незаконно ввезти в Псковскую область из Белоруссии
Псковский фотограф Дмитрий Марков участвует в новом YouTube-шоу
Алексей Мешков награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью»
Глава Дедовичского района заручился поддержкой в ремонте еще одного моста через реку Шелонь

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?