Интервью Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым вошло число главных событий региона по версии ПАИ

Интервью Юрия Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым попало в топ-10 главных событий Псковской области за ноябрь, сообщает Псковское агентство информации.

Видео, опубликованное в ноябре, уже посмотрели почти 11 млн пользователей.

Рейтинг составлен по оценкам экспертов ПАИ, которые ежемесячно формируют список общественно значимых событий региона.

Первый топ «Главных событий месяца глазами экспертов» опубликован год назад.