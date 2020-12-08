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Общество

Эксперты ПАИ составили топ-10 событий Псковской области за ноябрь

8 декабря 2020 года, 10:34

Скоро будет опубликован рейтинг десяти самых значимых событий за ноябрь 2020 года, который ежемесячно формируют эксперты Псковского агентства информации.

В топ-10 попали II Форум молодежных избирательных комиссий, кадровые перестановки в региональном отделении ЛДПР, один из пожаров на территории Псковской области.

Список общественно значимых событий Псковской области публикуется на сайте ПАИ по итогам каждого месяца. Его составляют эксперты, среди которых есть представители общественных организаций, парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, а также представители научных и образовательных кругов региона.

Эксперты оценивают каждое событие по 10-балльной шкале. Далее организаторы высчитывают средний балл, на основе которого и составляется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

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