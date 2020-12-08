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Транспорт

Почти полмиллиона должен пскович за двухлетнее содержание своего Mercedes на штрафстоянке

8 декабря 2020 года, 10:12

427 тысяч рублей должен пскович за двухлетнее содержание своего Mercedes на штрафстоянке, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Псковского городского суда.

Летом 2018 года жителя Пскова остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что у водителя нет прав. По этому факту полицейские составили протокол, а Mercedes отправили на штрафстоянку.

С тех пор иномарка находилась там. Осенью 2019 года администрация штрафстоянки подала на владельца транспорта в суд с требованием выплатить 72 тысячи рублей за содержание машины. Мужчине по домашнему адресу отправили исковое заявление, однако в суде он так и не появился. Решение было вынесено заочно.

За два года, пока хозяин иномарки не появлялся, штрафы и пени составили сумму в 427 тысяч рублей.

Наконец, владелец Mercedes объявился и даже оспорил заочное решение Псковского городского суда. Мужчина работал в Петербурге и по адресу прописки не появлялся. Соответственно, документов из суда он не видел и о судьбе своей машины не знал.

В настоящее время дело направляют на новое рассмотрение. Водитель надеется, что ему удастся снизить долг перед штрафстоянкой.

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