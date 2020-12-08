Где псковичам встречать Новый год, если Питер гостям не рад?

Для искусственного ограничения турпотока в Питере закроют все музеи, выставки, рестораны, кафе, океанариумы, зоопарки. С 4 по 10 января общепит будет работать только с 6:00 до 19:00. Кинозалы будут заполняться лишь на 25% при заранее выкупленных билетах. Остальным любителям больших экранов их рекомендуется возвращать.

Власти Санкт-Петербурга призывают туристов не приезжать в город для празднования Нового года и приятного времяпровождения во время зимних каникул. Псковичи, любящие посещать Северную столицу, такой новости не обрадовались.

Такие меры сделают отдых в городе однообразным и неинтересным. Чтобы сгладить недовольство, вице-губернатор Е. Елин извинился перед туристами, отметив, что нужно заботиться о здоровье, а поездки откладывать на потом.

Альтернативные направления для зимнего отдыха

К счастью, другие направления для псковичей остаются открытыми. Прямо сейчас можно перейти по ссылке onlinetours.ru/hotels/russia/adler, чтобы выбрать отель в Адлере и провести новогодние каникулы на морском побережье. Отдельного внимания заслуживают и горнолыжные курорты, которые уже начинают принимать гостей. Достойный вариант — Красная Поляна, где инфраструктура полностью отвечает запросам современных отдыхающих.

Также отличными трассами и пушистым снегом радует Шерегеш. Здесь стабильный снежный покров устанавливается довольно рано и не сходит до самого марта. Сильные морозы чаще приходят в январе и феврале, но теплая экипировка не помешает даже в ноябре. Для проживания в Шерегеше можно заселиться в гостиницу или выбрать частный сектор. Чтобы не тратить ежедневно деньги на трансфер до курортной зоны, рекомендуется останавливаться в гостиницах у подножия горы Зеленая. Они располагаются рядом с подъемниками и нередко в стоимость номеров включают ски-пасс. За питание тоже можно не переживать. Местные кафе предлагают неплохое меню, но при наплыве людей их ценники повышаются.

Если фрирайдерские приключения не привлекают, можно предпочесть спокойный отдых в окружении красивой природы. Например, приехать в ПАНСИОНАТ «КОРАЛЛ АДЛЕРКУРОРТ» и немного поправить здоровье. Массажи, лечебные процедуры помогут избавиться от недомогания и набраться сил до лета. Нельзя не сказать, что Псковская область тоже замечательно подходит для санаторно-курортного лечения. Однако в праздничные дни всегда хочется испытать яркие впечатления и как можно дальше уехать от дома.

Что касается заморских направлений, то у псковичей, как и у других россиян, выбор небольшой. Пока туристов принимают Турция и Занзибар, а популярные европейские страны остаются закрытыми. Несмотря на горнолыжный сезон, Германия, Франция не намерены впускать путешественников. Австрия, напротив, открывает трассы, так как зимой она очень зависима от туризма. Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, австрийские курорты сохранят активность. Но гражданам России придется довольствоваться только отечественными «горнолыжками».