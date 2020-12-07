335 новых случаев коронавируса выявлены в Псковской области по данным за 7 декабря, сообщил в соцсети Instagram губернатор Михаил Ведерников. Выздоровели за сутки 184 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

«Продолжаем наращивать мощности ПЦР-лабораторий, интенсивней обрабатывать результаты тестов. Предсказуемо, что с расширением охвата растет и число подтвержденных ковидбольных», - написал глава региона. По его данным, за минувшие сутки проведено 1734 исследования на коронавирус.

«Много обращений по работе системы здравоохранения — проблемные вопросы известны. Прорабатываем принятие таких решений, чтобы сохранить здоровье граждан и экономику региона, а также уменьшить нагрузку на врачей», - также отметил Михаил Ведерников.

Всего за время пандемии в Псковской области зафиксированы 15047 подтвержденных случаев коронавируса.