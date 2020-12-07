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Транспорт / Инфраструктура

В Острове завершена программа дорожного нацпроекта

7 декабря 2020 года, 21:20

В Острове завершена программа нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Как написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в соцсети Instagram, отремонтировано 8 улиц, в общей сложности более 3,3 километра дорог приведены в порядок.

По словам губернатора, изначально в плане ремонта значились улицы Пригородная, Балтийская и Рымара, но благодаря образовавшейся на торгах экономии удалось отремонтировать улицы Полевая и Гастелло. Позже на дополнительные средства из федерального бюджета участки улиц Германа, Соляной и 1 Мая также были приведены в порядок.

Подрядчики выполнили замену изношенного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, на некоторых объектах - ремонт тротуаров с заменой бортового камня, нанесение разметки.

Также был выполнен ремонт участка дороги протяженностью более 2,4 километра в черте Острова - по улицам Загородной и Ветеранов войны от федеральной трассы Р-23 до выезда из города. Помимо нового покрытия, были укреплены обочины, отремонтированы тротуары, приведены в порядок 10 автобусных остановок, 6 посадочных площадок и многое другое.

Михаил Ведерников добавил, что в 2021 году реализация дорожного нацпроекта в Островском районе продолжится. Будет обновлено более 7 километров трассы.

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