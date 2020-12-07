Завод пластмассовых изделий может появиться в Псковской области к 2023 году

К 2023 году в Псковской области может появиться завод, выпускающий широкий ассортимент пластмассовых изделий. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующий проект одобрили на заседании Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» 7 декабря.

На заводе планируется выпускать пластмассовые изделия для крупных предприятий, сообщил автор бизнес-проекта и индивидуальный предприниматель Стас Осовский. В частности, предприятие будет обслуживать организации, работающие в сфере пищевой промышленности. Для работы завода потребуется более 60 специалистов.

Планируемый объем выпуска составит 1,2 тонны в год. По словам Стаса Осовского, более 70% продукции завод будет продавать участникам внутреннего рынка: оптовым базам, сетям продовольственных магазинов, крупным предприятиям пищевой промышленности и так далее. Другая часть будет экспортирована в страны Европейского Союза.

Сырье для производства пластиковых изделий предприятие планирует получать от местных поставщиков, в том числе Плюсского перерабатывающего комбината и компании «Титан-Полимер».

Между руководством особой экономической зоны и инвестором было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в «Моглино». Далее бизнес-проект рассмотрят на экспертном совете ОЭЗ.