Кандидаты от «Единой России» выиграли выборы в Печорском районе

Выборы в Печорском районе, которые состоялись 6 декабря, выиграли кандидаты от партии «Единая Россия», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

По предварительным данным, на повторных выборах в Собрание депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва победу одержал кандидат «Единой России» Михаил Погодин, которого поддержали более 56% избирателей. На втором месте с 22% голосов оказался Никита Морковкин («Справедливая Россия»), на третьем -Виктор Киященко («Яблоко), на четвёртом - Елена Агаджанова («Партия Роста»), у которых около 10% и 6% голосов соответственно.

Единоросс Андрей Бабенко выиграл дополнительные выборы в Собрание депутатов Печорского района шестого созыва. Он набрал 66,3% голосов. Второй результат у кандидата от «Яблоко» Константина Александрова (более 22%), на третьем — представительница «Справедливой России» Наталья Струкова (около 5%), четвёртый — либерал-демократ Екатерина Темина (более 3%). У ещё одного кандидата - Игоря Романова («Партия Роста») всего 1,5%.

Явка избирателей превысила 23%.

Также 6 декабря выбирали депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному округу № 3. Явка превысила 50%. В итоге 55% голосов набрала выдвинутая «Единой Россией» Анна Васильева, более 50% — самовыдвиженец Татьяна Кизякова. Остальные кандидаты получили от 26 до 4% голосов и не прошли в Собрание.

Кроме того, состоялись досрочные выборы главы Великолукского района. На них победу одержал кандидат от «Единой России» Алексей Кузьмин.