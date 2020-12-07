PR-директор Planeta.ru, экс-псковичка Наталья Игнатенко рассказала об удачных псковских проектах

На прошлой неделе в Пскове прошел Форум социально-ориентированных НКО «Содействие». Приглашенным экспертом стала экс-псковчика, PR-директор самой популярной в России краудфандинговой площадки Planeta.ru Наталья Игнатенко. Изданию «Аргументы и факты. Псков» она рассказала, чем краудфандинг отличается от благотворительности, о самых необычных проектах и о псковских инициативах, сумевших доказать свою востребованность.

«Если раньше активно запускал проекты псковский Красный Крест, было несколько от Зоозащиты, то сейчас мы видим проекты, связанные не только с благотворительностью, но и с какими-то социальными инициативами, - рассказала Наталья. - Например, в прошлом году собрали деньги на строительство дома для аистов на границе Псковской и Смоленской областей. Активистка Ирина Костюченко год назад смогла собрать на палки для скандинавской ходьбы, чтобы заниматься с пожилыми людьми, находящимися в социальных учреждениях области. Есть и не очень успешные проекты. Например, газета «Псковская губерния» пыталась запустить проект в свою поддержку, но не получилось».

Подробное интервью «Деньги на мечту» читайте на сайте газеты «Аргументы и факты. Псков».