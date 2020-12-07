Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

PR-директор Planeta.ru, экс-псковичка Наталья Игнатенко рассказала об удачных псковских проектах

7 декабря 2020 года, 17:29

На прошлой неделе в Пскове прошел Форум социально-ориентированных НКО «Содействие». Приглашенным экспертом стала экс-псковчика, PR-директор самой популярной в России краудфандинговой площадки Planeta.ru Наталья Игнатенко. Изданию «Аргументы и факты. Псков» она рассказала, чем краудфандинг отличается от благотворительности, о самых необычных проектах и о псковских инициативах, сумевших доказать свою востребованность.

PR-директор Planeta.ru, экс-псковичка Наталья Игнатенко рассказала об удачных псковских проектах

Фото предоставлено Натальей Игнатенко

«Если раньше активно запускал проекты псковский Красный Крест, было несколько от Зоозащиты, то сейчас мы видим проекты, связанные не только с благотворительностью, но и с какими-то социальными инициативами, - рассказала Наталья. - Например, в прошлом году собрали деньги на строительство дома для аистов на границе Псковской и Смоленской областей. Активистка Ирина Костюченко год назад смогла собрать на палки для скандинавской ходьбы, чтобы заниматься с пожилыми людьми, находящимися в социальных учреждениях области. Есть и не очень успешные проекты. Например, газета «Псковская губерния» пыталась запустить проект в свою поддержку, но не получилось».

Подробное интервью «Деньги на мечту» читайте на сайте газеты «Аргументы и факты. Псков».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порядка 2 500 звонков поступило от псковичей в первые дни работы колл-центра 122
Все мероприятия псковской Театрально-концертной дирекции отменены до следующего года
Сбербанк проведет онлайн-форум для представителей бизнеса
В Печорском монастыре умер насельник, заразившийся коронавирусом
284 ковидбольных выявили в Псковской области 6 декабря
Представители завода «Титан-Полимер» встретились с экоактивистами Российского экологического движения
Алексей Миллер подписал программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы
Уникальный ЛОР-кабинет спроектирован в корпусе детской инфекционной больницы в Пскове
Большая часть псковичей планирует отмечать Новый год дома

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?