Порядка 2 500 звонков поступило от псковичей в первые дни работы колл-центра 122

Порядка 2 500 звонков поступило от граждан в псковский колл-центр службы 122 в первые дни работы, рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 7 декабря.

По его словам, 7 декабря к 16:00 на номер 122 уже позвонили порядка 900 человек.

Также Денис Матвеев рассказал, что аппаратура колл-центра позволяет обрабатывать 500 абонентов одновременно. Однако, если 500 человек позвонят сразу, то операторов на всех не хватит, с нынешним же потоком центр справляется.

Сейчас ожидание дозвона в пиковые часы – утром и вечером- составляет 1 минуту, в будний день – максимум 20 секунд.

Чаще всего псковичи звонят узнать результаты исследований. Также обращения поступают от тех, кто не смог дозвонится до поликлиники. Многие хотят узнать, что делать человеку, если он заболел коронавирусом: где получить первичную консультацию.

Кроме того, в поликлиниках появились мини-колл-центры, которые могут консультировать граждан. Специально для их работы в каждой поликлинике был выделен городской номер.