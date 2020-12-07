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Экономика

Сбербанк проведет онлайн-форум для представителей бизнеса

7 декабря 2020 года, 16:45

Масштабный онлайн-форум Сбер Бизнес|Live состоится 11 декабря. Как сообщили в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, в рамках мероприятия известные эксперты поделятся с предпринимателями Северо-Запада стратегией роста и повышения эффективности в нынешних условиях.

Хедлайнерами форума станут Игорь Манн и Ирина Хакамада – признанные лидеры теории и практики бизнес-искусства, лауреаты профильных премий, авторы бестселлеров, эксперты в области маркетинга и менеджмента. Среди спикеров также - доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов.

В рамках форума планируется разбор реальных кейсов сети ювелирных магазинов Miestilo и розничных магазинов «Мармеладная бочка».

«Несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, бизнес-сообщество настроено на развитие и на восстановление объёмов продаж. Уверен, что те кейсы, которые эксперты рассмотрят в рамках форума, помогут слушателям более эффективно выстроить процессы и под новым углом взглянуть на возможности для собственного бизнеса», - сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Начало встречи в 11.00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь>>>. 

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