Все мероприятия псковской Театрально-концертной дирекции отменены до следующего года

В Псковской области отменены все концерты и спектакли до 15 января 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона. Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей продлили по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря.
Мероприятия декабрьской и частично январской афиши отменены в Псковской областной филармонии, Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина и Псковском областном театре кукол.
«К сожалению, впервые за много лет театр не будет работать в новогодние каникулы ни для детей, ни для взрослых. Это не наше решение, а продиктованное крайне сложной эпидобстановкой распоряжение властей, которое мы обязаны исполнить. Надеемся на ваше понимание!» - говорится в соцсетях псковского драмтеатра.
Вернуть билеты с полным возмещением денежных средств можно в кассы ТКД. Сдать их можно в любой день, даже после даты ранее намеченного спектакля или концерта. Тем, кто приобретал билеты онлайн на сайте театра, деньги вернутся на карту автоматически. Остальным необходимо позвонить в Орбилет по бесплатному телефону техподдержки 8-800-600-47-44.