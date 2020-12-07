Все мероприятия псковской Театрально-концертной дирекции отменены до следующего года

В Псковской области отменены все концерты и спектакли до 15 января 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона. Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей продлили по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря.

Мероприятия декабрьской и частично январской афиши отменены в Псковской областной филармонии, Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина и Псковском областном театре кукол.