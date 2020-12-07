Представители завода «Титан-Полимер» встретились с экоактивистами Российского экологического движения

Представители завода «Титан-Полимер» приняли участие в онлайн-мероприятии, где экоактивисты Российского экологического движения (РЭД) рассказали о реализации проекта по формированию экопривычек. В онлайн-встрече также приняли участие волонтеры ПсковГУ.

Проект «Экосуббота» уже работает в Томской, Ростовской, Нижегородской, Тульской и других регионах.

Член Экспертного Совета Российского экологического движения Сергей Елизаро отметил, что в результате реализации проекта в Псковской области планируется задействовать 50 эковолонтеров. Они будут проводить дальнейшую работу по развитию городских экосообществ; вовлекать не менее 1500 школьников и студентов в проект по формированию экопривычек; привлекать 250 участников к участию в просветительских мероприятиях, а также создадут 10 городских экопространств.

Кроме того, стало известно, что завод «Титан-Полимер» окажет информационную и финансовую поддержку Российскому экологическому движению в реализации проекта по формированию экопривычек.

«Среди участников проекта есть сотрудники завода «Титан-Полимер», которые уже сейчас активно внедряют экопривычки в свою жизнь, мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению: делятся знаниями, фото и видеоотчётами в популярных социальных сетях, участвуют в тематических челленджах», - отметили в «Титан-Полимере».