284 ковидбольных выявили в Псковской области 6 декабря

284 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 6 декабря, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 14 тыс. 712.

Больше всего заболевших выявили в Пскове – 5 тыс. 624 и в Великих Луках – 3 тыс. 12. В Псковском районе заразились 1 тыс. 120 человек, 771 – в Островском и 500 – в Невельском. 442 инфицированных обнаружили в Великолукском районе. В Опочецком районе с начала пандемии диагностировали 380 случаев COVID-19, а в Порховском – 355. В других муниципалитетах области выявлены менее 300 ковидбольных.

С начала пандемии от коронавируса поправились 7 тыс. 267 человек. В частности, 88 пациентов выздоровели 6 декабря. Умерли 77 жителей Псковской области.

Количество исследований, проведенных с начала эпидемии COVID-19, составило 174 тыс. 55. За минувшие сутки тестирование прошли 1 тыс. 249 человек.