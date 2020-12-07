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Общество / Здоровье

Уникальный ЛОР-кабинет спроектирован в корпусе детской инфекционной больницы в Пскове

7 декабря 2020 года, 13:41

В детском многофункциональном медцентре в Пскове спроектирован ЛОР-кабинет для приёма пациентов с соответствующими патологиями, рассказал губернатор Псковской области в очередном видеообращении в Instagram.

«Его возможности уникальны для Псковской области, они позволят закрыть все потребности по этому направлению», - отметил глава региона и добавил, что в проектировке ЛОР-кабинета участвовали псковские врачи.

В детской инфекционной больнице будет работать и новейшая в регионе ПЦР-лаборатория, которая позволит обрабатывать еще 200 тестов на коронавирус в сутки.

Также новое медучреждение будет включать микробиологическую и клиническую лаборатории. По словам Михаила Ведерникова, первой лаборатории не предусмотрено даже в новых медицинских центрах в Пскове и Великих Луках, а во второй можно будет проводить широчайший спектр исследований.

«Благодаря поддержке президента в новый год мы входим с полноценной инфекционной службой, которая отвечает самым высоким требованиям по лечению как взрослых пациентов, так и детей», - подчеркнул губернатор.

Оборудование в новый корпус детской инфекционной больницы продолжает поступать.

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