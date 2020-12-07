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Общество

Большая часть псковичей планирует отмечать Новый год дома

7 декабря 2020 года, 13:33

Согласно опросу, который провел Telegram-канал «Псковские новости», большая часть псковичей будет отмечать Новый год дома. За это проголосовало 77%.

9% сообщили, что новогоднюю ночь проведут в гостях.

Нашлись и те, кто на праздник запланировал поездку в другой город или страну. Любителей новогодних путешествий оказалось 6%.

Некоторые еще не решили, как будут отмечать праздник. Соответствующий вариант выбрали 8%.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что 31 декабря 2020 года не планируется делать выходным днем. 

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