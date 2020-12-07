Юлии Пересильд понравилась каша, которой кормят собак в псковском приюте

Визит Юлии Пересильд в псковский приют для животных не был неожиданностью для зоозащитников. Об этом «Псковской правде» рассказала активистка «Шанса» Елена Зиновьева. По ее словам, с Юлией Пересильд договаривались заранее. В частности, ей отправляли перечень кормов и их объем, необходимый приюту. «Они были подобраны непосредственно по нашим хотелкам», - подчеркнула представительница «Шанса». Напомним, что Юлия Пересильд подарила приюту кормов на 100 тысяч рублей.

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Гостья гуляла по приюту около часа. Все это время ее сопровождал один из подопечных, который находился на выгуле. Елена Зиновьева пояснила, что в течение дня на территории приюта гуляют разные группы собак и когда Юлия приехала, шел очередной выгул. «Собаки, конечно, на нее запрыгивали, обнимались, приветствовали ее. Очаровал один замечательный ласковый пес, который все никак не отходил и всячески обращал на себя внимание», - рассказала она.



Юлия Пересильд расспрашивала сотрудников о работе и жизни подопечных. Так, она удивилась количеству животных. В настоящее время в приюте находится 198 собак, 12 из которых - щенки в возрасте до 2 месяцев. Именно для малышей подбирали специфику кормов. «Взрослые здоровые особи едят кашу – это дешевле, выгоднее и оправданнее», - заметила Зиновьева. Посмотрев на ухоженных собак «Шанса», Юлия задумалась о том, чтобы и своего питомца перевести на натуральное питание. «Насколько мы поняли, у нее есть собака. Она хотела с нами посоветоваться как лучше за ней ухаживать: какое питание подобрать. Сейчас она кормит собаку кормом, но посмотрела наших собак, которые едят кашу и находятся в хорошей форме, и задумалась над тем, чтобы перевести своего питомца на натуральное питание», - отметила активистка.