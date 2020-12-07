Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Юлии Пересильд понравилась каша, которой кормят собак в псковском приюте

7 декабря 2020 года, 12:58

Визит Юлии Пересильд в псковский приют для животных не был неожиданностью для зоозащитников. Об этом «Псковской правде» рассказала активистка «Шанса» Елена Зиновьева.

По ее словам, с Юлией Пересильд договаривались заранее. В частности, ей отправляли перечень кормов и их объем, необходимый приюту. «Они были подобраны непосредственно по нашим хотелкам», - подчеркнула представительница «Шанса». Напомним, что Юлия Пересильд подарила приюту кормов на 100 тысяч рублей.

Читайте также
Актриса Юлия Пересильд накормила псковских собак
Юлии Пересильд понравилась каша, которой кормят собак в псковском приюте

Фото пресс-службы приюта «Шанс»

Гостья гуляла по приюту около часа. Все это время ее сопровождал один из подопечных, который находился на выгуле. Елена Зиновьева пояснила, что в течение дня на территории приюта гуляют разные группы собак и когда Юлия приехала, шел очередной выгул. «Собаки, конечно, на нее запрыгивали, обнимались, приветствовали ее. Очаровал один замечательный ласковый пес, который все никак не отходил и всячески обращал на себя внимание», - рассказала она.

Юлии Пересильд понравилась каша, которой кормят собак в псковском приюте

Фото пресс-службы приюта «Шанс»

Юлия Пересильд расспрашивала сотрудников о работе и жизни подопечных. Так, она удивилась количеству животных. В настоящее время в приюте находится 198 собак, 12 из которых - щенки в возрасте до 2 месяцев. Именно для малышей подбирали специфику кормов. «Взрослые здоровые особи едят кашу – это дешевле, выгоднее и оправданнее», - заметила Зиновьева.

Посмотрев на ухоженных собак «Шанса», Юлия задумалась о том, чтобы и своего питомца перевести на натуральное питание. «Насколько мы поняли, у нее есть собака. Она хотела с нами посоветоваться как лучше за ней ухаживать: какое питание подобрать. Сейчас она кормит собаку кормом, но посмотрела наших собак, которые едят кашу и находятся в хорошей форме, и задумалась над тем, чтобы перевести своего питомца на натуральное питание», - отметила активистка.

Юлии Пересильд понравилась каша, которой кормят собак в псковском приюте

Фото пресс-службы приюта «Шанс»

В целом, визит актрисы в псковский приют для собак прошел хорошо. «Юлия видела и другие приюты в разных городах, но наших собак очень хвалила: они все такие чистые, сытые, в хорошей форме», - заключила Елена Зиновьева.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

PR-директор Planeta.ru, экс-псковичка Наталья Игнатенко рассказала об удачных псковских проектах
Порядка 2 500 звонков поступило от псковичей в первые дни работы колл-центра 122
Все мероприятия псковской Театрально-концертной дирекции отменены до следующего года
Сбербанк проведет онлайн-форум для представителей бизнеса
В Печорском монастыре умер насельник, заразившийся коронавирусом
284 ковидбольных выявили в Псковской области 6 декабря
Представители завода «Титан-Полимер» встретились с экоактивистами Российского экологического движения
Алексей Миллер подписал программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы
Уникальный ЛОР-кабинет спроектирован в корпусе детской инфекционной больницы в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?