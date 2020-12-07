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Экономика

Бюджет Пскова на 2021 год принят в первом чтении

7 декабря 2020 года, 12:33

Бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят в первом чтении на 45-й сессии Псковской городской Думы, сообщает Псковское агентство информации. Проект поддержали 17 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.

О параметрах бюджета доложила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. По ее словам, общий объём доходов в 2021 году запланирован в сумме 5 млрд 748,5 млн рублей, объём расходов – 5 млрд 884,2 млн рублей, дефицит бюджета – 135,7 млн рублей.

5 млрд 521,9 млн рублей составят доходы планового периода на 2022 год. Расходы на соответствующий период планируются в сумме 5 млрд 582,1 млн рублей, дефицит бюджета – 62,2 млн рублей.

Доходы на 2023 год - 5 млрд 366,2 млн рублей, расходы – 5 млрд 406,3 млн рублей, дефицит бюджета – 40,1 млн рублей.

Собственные доходы города составят 32,8%. Остальные 67,2% - безвозмездные поступления. В 2021 году доходы планируются со снижением на 11% за счёт сокращения этих поступлений.

Ожидается, что поступления налоговых и неналоговых доходов на следующий год увеличатся на 107,5 млн рублей по сравнению с 2020 годом. Они составят 1 млрд 886,5 млн рублей.

В рамках бюджетного проекта предусмотрена реализация 13 программ. На эти цели будет направлено 5 млрд 430,3 млн рублей, или 92,3% от общего объема расходов. Кроме того, продолжится финансирование мероприятий в рамках реализации шести национальных проектов. С 2021 по 2023 предусмотрено финансирование в размере 1,8 млрд рублей.

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