Актриса Юлия Пересильд накормила псковских собак

6 декабря актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд посетила приют животных «Шанс» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили его представители.
Фото приюта для животных «Шанс»
Директор и сотрудники приюта провели экскурсию по территории, показали, как устроена работа приюта. Юлия Пересильд отметила, что все животные хорошо выглядят: чистые, накормленые - обо всех хорошо заботятся.
Фото приюта для животных «Шанс»
Актриса пожертвовала приюту собачий корм на сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время в приюте 198 собак разного возраста, размера и характера, в том числе 12 щенков в возрасте до двух месяцев. Все они ждут своих будущих хозяев.
Фото приюта для животных «Шанс»
Организация «Шанс» осуществляет отлов безнадзорных собак с улиц Пскова с 2015 года. С лета 2020 года «Шанс» ведет строительство современного приюта для животных при поддержке Фонда президентских грантов.
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