Сотрудник псковской колонии осужден за поставку телефонов заключенным

Сотрудника исправительной колонии строгого режима № 6 в посёлке Сосновый Бор Себежского района приговорили к лишению свободы на 3 года 6 месяцем условно за получение взятки от заключенных, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Экс-сотрудник колонии, имевший возможность контактировать с осужденными, договорился с одним из подопечных режимной территории о проносе для него пяти мобильных телефонов и комплектующих к ним за денежное вознаграждение. 12 апреля он пронес два мобильных телефона, которые передал осужденному. За оказанную услугу он получил взятку в общей сумме 60 тыс. 500 рублей.

3 декабря приговором Себежского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). В будущем он на 3 года лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.