Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Сотрудник псковской колонии осужден за поставку телефонов заключенным

7 декабря 2020 года, 11:45

Сотрудника исправительной колонии строгого режима № 6 в посёлке Сосновый Бор Себежского района приговорили к лишению свободы на 3 года 6 месяцем условно за получение взятки от заключенных, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Экс-сотрудник колонии, имевший возможность контактировать с осужденными, договорился с одним из подопечных режимной территории о проносе для него пяти мобильных телефонов и комплектующих к ним за денежное вознаграждение. 12 апреля он пронес два мобильных телефона, которые передал осужденному. За оказанную услугу он получил взятку в общей сумме 60 тыс. 500 рублей.

3 декабря приговором Себежского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). В будущем он на 3 года лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

PR-директор Planeta.ru, экс-псковичка Наталья Игнатенко рассказала об удачных псковских проектах
Порядка 2 500 звонков поступило от псковичей в первые дни работы колл-центра 122
Все мероприятия псковской Театрально-концертной дирекции отменены до следующего года
Сбербанк проведет онлайн-форум для представителей бизнеса
В Печорском монастыре умер насельник, заразившийся коронавирусом
284 ковидбольных выявили в Псковской области 6 декабря
Представители завода «Титан-Полимер» встретились с экоактивистами Российского экологического движения
Алексей Миллер подписал программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы
Уникальный ЛОР-кабинет спроектирован в корпусе детской инфекционной больницы в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района