На выборах главы Великолукского района победил Алексей Кузьмин

На досрочных выборах главы Великолукского района победил и. о. главы муниципалитета Алексей Кузьмин (партия «Единая Россия»), сообщили «Псковской правде» в избирательной комиссии по Псковской области. За кандидата проголосовало более 85% избирателей.
Фото Псковского агентства информации
Явка на выборах, которые прошли 6 декабря, составила 29,17%. Всего свой голос отдали 5 тыс. 2 человека.
За пост главы Великолукского района также боролись Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ).