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Политика / Выборы

На выборах главы Великолукского района победил Алексей Кузьмин

7 декабря 2020 года, 10:40

На досрочных выборах главы Великолукского района победил и. о. главы муниципалитета Алексей Кузьмин (партия «Единая Россия»), сообщили «Псковской правде» в избирательной комиссии по Псковской области. За кандидата проголосовало более 85% избирателей.

На выборах главы Великолукского района победил Алексей Кузьмин

Фото Псковского агентства информации

Явка на выборах, которые прошли 6 декабря, составила 29,17%. Всего свой голос отдали 5 тыс. 2 человека.

За пост главы Великолукского района также боролись Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ).

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