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Общество

Телеграм-канал «Псковская сводка» занял первое место по объему аудитории среди ЧП-каналов

7 декабря 2020 года, 09:57

По итогам ноября 2020 года Телеграм-канал «Псковская сводка» существенно увеличил число подписчиков и стал лидером по объему аудитории среди ТГ-каналов, которые занимаются в Псковской области освещением происшествий: ДТП, пожаров и других ЧП.

Телеграм-канал «Псковская сводка» занял первое место по объему аудитории среди ЧП-каналов
Отметим, что «Псковская сводка» чаще других первой публикует эксклюзивные фото и видеокадры с мест происшествий.

Информацию об изменения в псковском Телеграм-сегменте ежемесячно готовит ТГ-канал «Псковские новости».

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