Телеграм-канал «Псковская сводка» занял первое место по объему аудитории среди ЧП-каналов

По итогам ноября 2020 года Телеграм-канал «Псковская сводка» существенно увеличил число подписчиков и стал лидером по объему аудитории среди ТГ-каналов, которые занимаются в Псковской области освещением происшествий: ДТП, пожаров и других ЧП.