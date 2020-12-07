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Общество

Начался второй тур голосования за претендентов на псковскую премию «Народное признание»

7 декабря 2020 года, 10:16

7 декабря стартовал второй тур голосования на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2020», сообщили «Псковской правде» организаторы. Голосование проводится на сайте Псковского агентства информации до 21:00 20 декабря.

Начался второй тур голосования за претендентов на псковскую премию «Народное признание»

Организаторы премии отметили, что SMS-сообщения с кодами для подтверждения голосования от абонентов «МегаФона» поступают на сервер «Народного признания» с задержкой, которая может длиться до 30 минут.

В этом туре за победу поборются тройки финалистов, которые определились по итогам первого этапа голосования в каждой из номинаций. Всего в 2020 году 11 номинаций: «Инициатива», «Призвание», «Талант», «Сервис», «Открытие», «Наша марка», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита» и «Событие». Соответственно, во второй тур прошли 33 участника из 145, подавших заявку.

Кроме того, вместе со вторым туром будет работать жюри премии, состоящее из 12 экспертов. Их имена будут обнародованы в ближайшее время. Каждый эксперт принесёт претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура голосования.

О правилах голосования можно почитать здесь. Также организаторы опубликовали ответы на самые часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание-2020»

Премия «Народное признание» будет вручена уже в 11-ый раз. За десятилетнюю историю награды были удостоены более 200 человек, коллективов, компаний и общественных организаций. 

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