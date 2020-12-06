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Политика / Выборы

В Великолукском, Себежском и Печорском районах завершилось голосование на выборах

6 декабря 2020 года, 20:08

В 20.00 6 декабря закончилось голосование на выборах в Великолукском, Себежском и Печорском районах. Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии региона, все 37 избирательных участков завершили работу, а члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.

В Великолукском, Себежском и Печорском районах завершилось голосование на выборах

По данным на 18:00 6 декабря 2020 года явка на выборах в трех муниципалитетах составила 25,41%. Всего проголосовало 5 тыс. 361 избирателей из 21 тыс. 97.

В облизбиркоме напомнили, что период досрочного голосования длился с 25 ноября по 14.00 5 декабря. 6 декабря состоялся основной день голосования.

За пост главы Великолукского района боролись четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ).

Кроме того, в этот день выбирали депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, а также депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

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