7 декабря ученики Гдовской школы выйдут с дополнительных каникул, сообщает газета «Гдовская заря». Каникулы в образовательном учреждении были объявлены с 1 по 6 декабря, в связи с высокой заболеваемостью учителей.

В понедельник, 7 декабря, школа будет работать в дистанционном формате, но уже во вторник начнутся очные занятия. Вторая четверть в Гдовской школе закончится 29 декабря.

Новогодних утренников у детей не будет. Однако, по согласованию с педагогами, школьники могут провести классные мероприятия. Родителей на праздник приглашать нельзя.

Ранее на оперативном штабе по борьбе с заболеваемостью, который прошел 4 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что каждый директор школы может в индивидуальном порядке перевести образовательное учреждение на каникулы или дистанционное обучение.