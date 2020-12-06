Новый очаг коронавируса выявили в Порховской межрайонной больнице

Новый очаг коронавируса обнаружили в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. COVID-19 подтвердился у 9 человек.

В медучреждении заразились 8 пациентов и 1 медработник. В настоящее время выявляется круг контактных лиц. Помещения больницы уже обработаны.

Всего в Псковской области остаются 6 действующих очагов коронавируса: отделение травматологии Псковской областной клинической больницы, региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат в Опочецком районе, Великолукский медицинский колледж и хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы.

За двое суток в регионе выявили 1 тыс. 130 больных коронавирусом. С начала пандемии в Псковской области обнаружили 14 тыс. 428 случаев заражения.