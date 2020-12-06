1130 ковидбольных выявили в Псковской области за двое суток

1 тыс. 130 ковидбольных выявили в Псковской области за двое суток, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Такая цифра обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Накануне пришли результаты 880 обработанных исследований из Санкт-Петербурга. Также в статистику добавились итоги плановой работы региональных лабораторий.

«Специалисты почти два дня вносили данные в систему», - говорится в сообщении.

По состоянию на 6 декабря общее количество исследований составляет 172 тыс. 806. С начала пандемии подтвердилось 14 тыс. 428 случаев заражения коронавирусом. За это период выздоровело 7 тыс. 179 жителей Псковской области. Умерло – 77