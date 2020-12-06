Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

1130 ковидбольных выявили в Псковской области за двое суток

6 декабря 2020 года, 13:56

1 тыс. 130 ковидбольных выявили в Псковской области за двое суток, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Такая цифра обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Накануне пришли результаты 880 обработанных исследований из Санкт-Петербурга. Также в статистику добавились итоги плановой работы региональных лабораторий.

«Специалисты почти два дня вносили данные в систему», - говорится в сообщении.

По состоянию на 6 декабря общее количество исследований составляет 172 тыс. 806. С начала пандемии подтвердилось 14 тыс. 428 случаев заражения коронавирусом. За это период выздоровело 7 тыс. 179 жителей Псковской области. Умерло – 77

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый очаг коронавируса выявили в Порховской межрайонной больнице
Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области
На 12:00 явка на выборах в трех районах Псковской области составила 9,15%
С 8 декабря изменится график работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области
Пьяный водитель перевернул ВАЗ с четырьмя пассажирами в Пскове
В трех районах Псковской области проходят выборы
Сразу 880 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области
Жители Псковской области возят на своих машинах врачей к пациентам
За двое суток в псковский колл-центр службы 122 поступило более 500 звонков

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?