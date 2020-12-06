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Политика / Выборы

На 12:00 явка на выборах в трех районах Псковской области составила 9,15%

6 декабря 2020 года, 12:45

На 12:00 явка в основной день выборов 6 декабря 2020 года составила 9,15%, сообщили «Псковской правде» в избирательной комиссии Псковской области. В трех районах региона уже проголосовало 1 927 избирателей из 21 070.

На 12:00 явка на выборах в трех районах Псковской области составила 9,15%

При этом явка на досрочных выборах главы Великолукского района по состоянию на 12.00 6 декабря составила 8,38%. Там в голосовании поучаствовало 1436 избирателей из 17131.

На пост главы Великолукского района претендуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ).

Также выборы проходят в Печорском районе. 6 декабря там необходимо выбрать депутатов Собрания депутатов шестого созыва и депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В Себежском районе организованы выборы по третьему округу депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское», в выборах участвуют семеро кандидатов.

Участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Кроме того, проголосовать можно на дому. Всего в рамках декабрьских выборов в Псковской области открыто 37 избирательных участков.

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