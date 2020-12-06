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Происшествия / ДТП

Пьяный водитель перевернул ВАЗ с четырьмя пассажирами в Пскове

6 декабря 2020 года, 10:42

В ночь на 6 декабря пьяный водитель не справился с управлением ВАЗ-21154 на проспекте Энтузиастов, 9 в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

Пьяный водитель перевернул ВАЗ с четырьмя пассажирами в Пскове

Фото Псковского агентства информации
Пьяный водитель перевернул ВАЗ с четырьмя пассажирами в Пскове

Фото Псковского агентства информации

20-летний пскович врезался в металлическое ограждение и перевернул машину.

Кроме него в транспорте находились четыре пассажира. Госпитализация потребовалась только водителю ВАЗ.

Пьяный водитель перевернул ВАЗ с четырьмя пассажирами в Пскове

Фото Псковского агентства информации

На месте аварии работали медики, спасатели, а также сотрудники ДПС.

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