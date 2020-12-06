Пьяный водитель перевернул ВАЗ с четырьмя пассажирами в Пскове

В ночь на 6 декабря пьяный водитель не справился с управлением ВАЗ-21154 на проспекте Энтузиастов, 9 в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.
В ночь на 6 декабря пьяный водитель не справился с управлением ВАЗ-21154 на проспекте Энтузиастов, 9 в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.
20-летний пскович врезался в металлическое ограждение и перевернул машину.
Кроме него в транспорте находились четыре пассажира. Госпитализация потребовалась только водителю ВАЗ.
На месте аварии работали медики, спасатели, а также сотрудники ДПС.