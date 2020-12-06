В трех районах Псковской области проходят выборы

Так, в основной день голосования выберут главу Великолукского района. Выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва организованы в Себежском районе. В Печорском районе проходят дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

Участки открыты с 8.00 до 20.00 часов. Проголосовать можно в участковых избирательных комиссиях, а также на дому, по заявлениям избирателей.

Всего в голосовании смогут поучаствовать 21 553 избирателя.